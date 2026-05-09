レンチンだけで作れる「インスタントラーメン」 忙しいときや調理に時間をかけたくない時に便利なインスタントラーメンですが、今回はお湯、鍋、そして火を使わずに作れる簡単レシピをご紹介します。 必要なものは袋麺と水だけ手間がかからずにおいしい味を保てる！ 耐熱用の器の中に記載されている分量の水と袋麺を入れます。このときお好みで野菜を入れてもOKです。レンジで温めた後、スープを入れて全体を混ぜれば完成です。