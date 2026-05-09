◆パ・リーグソフトバンク４―５ロッテ（９日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテはソフトバンクに逆転勝ちして、連敗を４で止めた。４―４の同点で迎えた９回２死走者なしで、「４番・ＤＨ」のポランコがソフトバンク４番手の松本裕から左中間のホームランテラスに３号決勝ソロを放った。チームは３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる白星を挙げて１４勝２０敗として、借金は１つ減って６となった。試合後、サブロー監督は「やはり