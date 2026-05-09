上海の東方明珠塔を訪れる外国人団体客。（４月２４日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海5月9日】ドイツ人のルーカス・シュミットさんは今年春、中国上海を観光中に小さな「忘れ物騒動」を経験した。南京路歩行街の飲食店で夕食を取った後、スマートフォンを店に置き忘れたのだ。約30分後に気付いて戻ると、店員が保管していた。店員は、どの席のどの位置に置き忘れたのか、本人の持ち物であることを証明できるかを