プロ野球パ・リーグは9日、各地で3試合が行われました。3位西武は4位楽天と対戦。先発の佐藤爽投手が4回に1点先制を許し、6回にはソロを被弾し中盤まで追う展開に。すると6回ウラに、ネビン選手のタイムリー、平沢大河選手の3ランが飛び出し一気に逆転に成功。7回にも長谷川信哉選手の2ランで追加点を挙げると、そのまま6-2で逃げ切りに成功し、3連勝を飾りました。5位日本ハムは首位オリックスと対戦。初回、2アウトから野村佑希