アメリカのトランプ大統領がイランとの停戦は継続しているとの認識を示すなか、双方がタンカーへの攻撃を行うなど、戦闘終結に向けた協議の行方は不透明な状況です。アメリカ中央軍は8日、オマーン湾でイランに入港しようとしたイラン船籍の石油タンカー2隻に対し、「精密弾を発射して無力化した」と発表しました。アメリカはイランに対する海上封鎖を続けるとしています。一方、イラン革命防衛隊は8日、石油輸出や国益を妨害しよ