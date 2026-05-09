■これまでのあらすじ嫁姑問題に限界を感じた妻から「この家を出ます」と告げられた夫。慌てて実家に電話すると、病弱のはずの母親は推し活に出かけようとしていた。初めて母親の体調に疑問を抱いた夫が父親に確認すると「母さんの病気？そんなものあるわけないだろう」と言われ…。体がしんどいと言えば、どんなわがままも許される…。親父いわく、母さんにとって「病弱」という言葉は免罪符のようなものなのだそうです。俺は…