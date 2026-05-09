ロシアの首都モスクワで9日、第2次世界大戦のドイツ戦勝利を記念した軍事パレードが行われました。2026年は軍事車両が参加せず規模を縮小した形となりました。ロシアの同盟国ベラルーシや中央アジア諸国の首脳らが出席する中、モスクワ中心部の赤の広場ではロシア軍の各部隊の兵士らが徒歩で行進しました。2026年は戦車などの車両が参加しなかったほか、独立系メディアによりますと招待客の数も数百人規模にとどまり、2025年より大