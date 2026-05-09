全国の無印良品では、2026年4月15日から清涼感のあるミントの風味を楽しめる食品14種類が、季節限定の商品として販売されています。暑さが増すこれからの時期に向けて、ミントの爽やかさを活かしたスイーツやドリンクが盛りだくさん。今回のシリーズは「ミントと生地の一体感」にこだわり、ひと口目から清涼感を感じられる仕上がり。ミント初心者からしっかり爽快感を求める人まで楽しめる、幅広いラインアップです。チョコミン党