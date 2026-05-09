ジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）は、2026年5月20日まで使えるお得なクーポンを公開中です。「母の日」に向けたクーポンで、人気のスイーツやおこさまメニューがお得に楽しめます。人気スイーツが"55円引き"にまずは、人気スイーツに使えるクーポンを紹介します。いずれも"55円引き"です。●ちいさなチョコパフェ（439円→384円）●盛り盛りソフト（384円→329円）●コーヒーゼリーのミニサンデー（329円→274円）