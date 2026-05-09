磐越道で高校生など２１人が死傷した事故で、マイクロバスを運転していた若山容疑者を知る人は「小股で歩くようになった」などと話し、若山容疑者の最近の歩き方に違和感があったといいます。磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、２１人が死傷した事故。死亡した稲垣尋斗さんを悼み新潟市東区では９日朝、ソフトテニスの大会に参加した中学生たちが黙とうを捧