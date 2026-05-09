ヤバイTシャツ屋さんが、メジャーデビュー10周年イヤーを記念した“わくわく10大告知”の第7弾として、8月より全国ツアー『ヤバイTシャツ屋さん “Magical Tank-top Parade”ONE-MAN TOUR 2026』を開催することを発表した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Ado、ヤバイTシャツ屋さん、GRe4N BOYZ……テーマパークとのコラボ楽曲が生むワクワク） 本情報は、5月9日に志摩スペイン村パルケエ