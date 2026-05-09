卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、9日に準決勝が行われ、日本男子は台湾と対戦する。57年ぶりの金メダルを狙う中、決勝進出をかけた大一番を迎える。2016年クアラルンプール大会以来の決勝進出へ鍵を握るのが、相手のエースで世界ランキング7位の林繇儒との戦い。日本のWエース、張本智和（トヨタ自動車）と松島輝空（個人）にかかる期待は大きい。 ■Tリ&