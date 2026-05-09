しびれる刺激と辛さが特徴の中国発祥のスープ料理・麻辣湯（マーラータン）について、「マーラータンは日本で高くて人気」との話題が中国SNSの微博（ウェイボー）に登場した。中国メディアの極光新聞は「マーラータンが日本で大人気なのは一人でも食べやすいから。若い女性の間では滋養のある薬膳料理と考えられている」と紹介し、日本での価格については「食材100グラムで約20元（約460円）と中国国内の5倍だ」と指摘している。さ