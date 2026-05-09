パソコン本体および周辺機器などを手がけるエムエスアイコンピュータージャパン（MSI、東京都千代田区）は、ゲーミングマウス「FORGE GM340 WIRELESS」を2026年5月14日に発売する。5つのカラーバリエーション左右対称のシンプルな形状を採用し、重さ57グラムの軽量設計で、ゲームプレイのほかクリエイティブな作業など、長時間の使用でも疲れにくく快適なマウス操作が可能だ。有線接続に加え2.4GHz/Bluetoothワイヤレス接続の3方式