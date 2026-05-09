9日、阿蘇の外輪山を100キロ以上走るトレイルランの大会が開催されています。 「今年で４回目なので今年も完走目指して頑張りたいと思います（楽しみは）今日しか見られない景色を見るところです」（埼玉から） 午前7時、全国各地から参加したおよそ500人のランナーが一斉にスタート。 この「阿蘇ボルケーノトレイル」は阿蘇の外輪山114キロのコースを走る西日本最長級の山岳レースです。登る高