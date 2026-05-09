八代市庁舎の建設工事をめぐるあっせん収賄事件で、逮捕された八代市議が特定の業者が有利となるような評価基準案を当時の副市長に渡していたことがわかりました。この事件は、八代市議の成松由紀夫容疑者ら3人が、2022年に完成した八代市の庁舎建設をめぐり「前田建設工業」が工事を落札できるよう市の職員にあっせんするなどし、見返りに現金6000万円を受け取った疑いで逮捕・送検されたものです。 警察によりますと前田建