外国人の「在留資格」をめぐる問題について。政府は去年10月、国内で事業を営むために必要な「経営・管理ビザ」の要件を厳格化しました。“在留資格の悪用防止”が理由ですが、日本で長年働いてきた人たちからは「帰国を迫られかねない」と不安の声が上がっています。【写真を見る】【経営・管理ビザ厳格化】入管調査では“実態ない申請”相次ぐも…資本金3000万円の“壁”で長年働いてきた外国人経営者も帰国迫られかねない現状