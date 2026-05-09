CNN放送の創始者テッド・ターナー氏が亡くなった。87歳だった。放送界の革命家でヨット王者それを伝えるAP電の記事見出しはこうだった。「テッド・ターナーが掲げた、ニュースは世界規模で絶え間なく流れるものであるというビジョンは、業界と社会そのものの両方を変えた」またセーリング専門のサイト「セイル・ワールド」はこう伝えた。「アメリカズカップの優勝者であり、シドニー・ホバート・レースやファストネット・レース