【ロンドン＝横堀裕也】英国で７日に行われた地方選で、与党・労働党が歴史的な大敗を喫した。党首を務めるスターマー首相は物価高などに有効な対策を打てずに支持率が低迷しており、右派ポピュリスト政党「改革党」が圧勝した。労働党内では首相への不満が噴出している状況で、退陣圧力が強まりかねない。イングランドでは１３６の自治体で約５０００議席が争われた。英ＢＢＣの９日未明時点の集計によると、労働党は改選前か