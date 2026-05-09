巨人が９日の中日戦（バンテリン）に２―４で敗れ３連敗。４月３日以来の借金１とすると、同７日以来となるリーグ４位に転落した。悪い流れを断ち切れなかった。先発の田中将は両チーム無得点で迎えた２回に３つの四球を与え一死満塁のピンチを招くと、田中に適時打を浴びて先制点を献上。５回一死三塁の場面ではカリステの内野ゴロから三走を挟殺プレーに持ち込むも、田中将が走者と接触し転倒したことで走塁妨害と判定され、