猫にも起こる皮膚リンパ管奇形とは 皮膚リンパ管奇形とは、生まれつきリンパ管が異常に広がってしまう病気です。人では比較的よく知られていますが、猫での報告はとても少なく、診断が難しい病気のひとつです。 リンパ管は体の中で水分を回収する役割を持っており、これが異常に広がると皮膚の下に小さな嚢胞ができ、時に破れて出血してしまいます。 今回報告されたのは、生後7か月の若い猫でした。4か月ほど前