コーデの垢抜けを狙うなら、カラーアイテムを取り入れてみるのもアリ。爽やかな雰囲気をまとえるグリーンなら、大人の着こなしにもなじみやすくおすすめです。そこで今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんによる、サマ見えコーデをご紹介。今シーズンはグリーンを味方に、人と差のつく着こなしを楽しんで。 大人も着やすいグリーンで垢抜けを狙う 【GU】「ソフ