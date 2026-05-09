甲子園で阪神-DeNA戦プロ野球のDeNAは9日、甲子園で阪神と対戦し、3-1で勝利した。虎党が埋めた聖地で、DeNAファンで知られる大物が生観戦。X上でも視線が集中した。Xに「ボクだけひとり、青」とつづり、阪神ファンばかりの中でDeNAの帽子や服を着用して観戦する写真を投稿したのは、元K-1ファイターで近年はボディビルダーとしても活躍する角田信朗だ。角田は3年連続でDeNAが夏場に開催する「横濱漢祭」の応援総長を務める