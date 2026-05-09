男子3兄弟を育てた私の初孫は、待望の女の子でした！ 張り切って手伝いに行ったところ、長男からの一言に衝撃を受けることに。筆者の知り合いマダム、R子さんのエピソードを紹介です。 善意のつもりが「マウント」に 男子3兄弟を育てた私は毎日が修羅場でした。誰も言うことを聞かない、いつも喧嘩で大騒ぎ。洗濯も多いときは1日に3回。そんな子供たちも、大人になり結婚し、長男一家に待望の女の子が誕生。長男の元へ駆