お笑いコンビ中川家の剛がインスタグラムに愛猫の写真を投稿し、反響を呼んでいる。プロフィル欄には「中川家剛です。猫好きです。」とあり、おもち、ぽてと、まるこの3匹を飼っていることを投稿している。 【写真】にらみつけるような表情が大ウケ「警備ご苦労様です」 剛はほぼ毎日のように猫の写真を投稿しており、直近で「いいね！」が4000件を超えたのは2日の写真。剛は「#ニャルソック#マルちゃん 」と投稿し、にらみ