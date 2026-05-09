大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）で、左足首負傷などで２日目までの休場が決まったカド番大関、安青錦（安治川）の「安青錦弁当」が初日から販売されることになった。東京開催の国技館では、現役の横綱と大関がプロデュースする「力士弁当」が販売されている。安青錦は２日目までの休場が８日に決まったが、国技館サービス関係者によると、新発売の安青錦の弁当は予定通りの個数を館内の販売所に並べる予定という。昨年１