◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が先発で今季最短５回、同ワースト４失点。開幕から６登板目で初黒星を喫し、自身の連勝が３でストップした。２回に３つの四球から先制点を許し、５回は自らの走塁妨害から一挙３失点。杉内俊哉投手チーフコーチは、打線が低迷している現状を踏まえ「『１点も取られちゃいけない』という気持ちがやっぱり…。慎重になっていた、狙い