第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）の前日最終オッズが５月９日夕方、ＪＲＡから発表された。朝日杯ＦＳ２着からファルコンＳを制したダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が４・２倍で１番人気に支持された。２番人気は昨年のサウジアラビアロイヤルＣの覇者エコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が５・１倍。