岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第４話が８日に放送された。最終盤、神奈川県警青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の兄弟が、１９８６年４月２６日に両親が刺殺された事件（時効成立）が発生した実家へ。真相を知っていると目されたノンフィクション作家津田雄二（飯尾和樹）が所持していた鍵に関しては、手がかりが見つからなかったが、ふと手にした父