ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、あらたに1人の感染が確認され、感染者はあわせて6人になりました。クルーズ船が寄港予定の島では乗客らの下船に向けて準備が進められています。ハンタウイルスによる集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」。10日にスペイン領のカナリア諸島・テネリフェ島の港に到着する予定で、島では下船する乗客の退避オペレーションに向けて急ピッチで準備が進んで