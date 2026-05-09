サッカーポルトガル１部リーグ、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がレアル・マドリードへの復帰を前向きに考えているという。スペインのスポーツ紙アスなど複数メディアが伝えている。報道によると、現状で合意といったものはない状況。もっとも指揮官の代理人であるジョルジュ・メンデス氏がレアル・マドリード幹部にその可能性があることを伝えたとされる。レアル側もチーム内の統率が皆無の状況を根本的に改善するため