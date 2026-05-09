7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が9日、東京・歌舞伎町シネシティで行われた映画『Michael/マイケル』公開記念ライブ＆トークに登壇した。マイケル・ジャクソンの振付師であるトラビス・ペインが選出したメンバーで構成された同グループではリーダーを務め、最近ではD.LEAGUEにも出場するなど実力派の宮近が、マイケル・ジャクソンから受けた影響を明かした。【写真】美しい…華麗にポーズを決めたジェケット姿の宮近海斗