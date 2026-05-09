けさ、大阪・ミナミのホテルで、20代とみられる女性の遺体が見つかりました。警察は、女性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査しています。きょう午前5時ごろ、大阪市中央区難波にあるホテルで、「女性が殺害されている可能性がある」と男性から警察に申告がありました。警察や消防によりますと、ホテル6階の一室で20代とみられる女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。申告した男性は「知人女性が