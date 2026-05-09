外務省が旅行ガイドブック「地球の歩き方」とコラボしたデジタル冊子「旅するODA」の表紙（同省提供）外務省が旅行ガイドブック「地球の歩き方」とコラボし、政府開発援助（ODA）の実績を紹介するデジタル冊子「旅するODA」をホームページで公開している。税金などを原資とした対外支援が一部で批判される中、海外の世界遺産や観光名所の維持や利便性向上にODAが役立っていると説明し、国民の理解を得たい考えだ。冊子は全12ペ