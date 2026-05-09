贈呈された優勝額の前で家族と記念撮影する霧島＝9日、東京・両国国技館大相撲夏場所は10日に東京・両国国技館で初日を迎える。横綱大の里と大関安青錦が休場し、優勝争いは混戦模様。一人横綱で臨む豊昇龍、大関復帰の霧島らが中心となりそうだ。先場所覇者の霧島は場所前から精力的に出稽古を重ね「しっかり頑張る」と意欲を語った。9日は国技館での優勝額贈呈式に出席し、家族と記念撮影。「写真は残るので撮りたいと思った