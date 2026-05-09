現在、クルーズ船が向かっているテネリフェ島には、取材を続けている加賀記者がいます。最新情報です。クルーズ船「MVホンディウス号」は、島の南部に位置する港に、早ければあすの未明に到着するということです。現在も多くの港湾局の関係者らが現場を訪れ、最終確認をしています。その責任者によりますと、あす、クルーズ船はこの港の内側まで入り停泊するということです。その後、小型ボートで乗客を降ろした後、3つのゾーンに