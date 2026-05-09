イギリスの統一地方選挙で与党の労働党が大敗し、最大政党の座からも転落する見通しです。一方、右派政党が大躍進しています。【映像】与党大敗で英首相会見「責任負う」最大政党から転落かイギリスでは7日、統一地方選の投票が実施され、136の地方議会などで合わせて5000議席以上が争われました。BBCによりますと開票作業は深夜から始まり与党の労働党が合わせて1400もの議席を失い大敗し、最大野党の保守党も議席を減らし