◇セ・リーグ巨人2―4中日（2026年5月9日バンテリンD）巨人は今季2度目の3連敗で4位に転落した。4カード連続の負け越しで4月3日以来となる今季ワーストタイ借金1。先発の田中将は5回に自らの走塁妨害で失点するなど、5回5安打3四球4失点で今季初黒星を喫した。阿部監督は「無駄なフォアボールから、あとミス。今の流れを象徴してたなっていうのが、出てしまいました」と振り返った。右腕はチームが最近6戦5敗の状況での