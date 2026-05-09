福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故で、逮捕された運転手の男は、数か月前から複数回、別の事故を起こしていたことが分かりました。過失運転致死傷の疑いで逮捕された新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）の身柄は、きょう午前、検察庁に送られました。この事故は今月6日、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが、ガードレールやクッションドラムに衝突し、あわせて21人が死傷したものです。この事故で、