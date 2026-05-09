大阪市中央区のホテルの一室で、9日朝早く、若い女性が死亡しているのが見つかり、警察は事件の可能性もあるとみて捜査しています。9日午前5時ごろ、大阪府・南警察署に訪れた男性から「女性が殺害されている可能性がある」と申告がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、大阪市中央区難波にあるホテルの一室で、若い女性が死亡していました。女性の身元は分かっておらず、服を着ていて、首の皮膚が変色していたということ