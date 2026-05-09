稚内市で軽乗用車が別の軽乗用車に追突される事故があり、追突した車を運転していた60代の男性が軽傷です。事故があったのは、稚内市栄5丁目の市道です。(2026年5月9日)午前10時半ごろ、停車中の軽乗用車が後ろから来た軽乗用車に追突されました。消防によりますと、追突した車を運転していた60代の男性が胸の痛みを訴えて病院に搬送され、軽傷だということです。追突された軽乗用車に乗っていた20代の男女2人に、けがはありません