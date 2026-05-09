10日「母の日」は、西日本から北日本では高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。母の日といえばカーネーションを贈る習慣がありますが、お出かけ日和となりそうな10日は、ネモフィラやつつじなど、見頃を迎えている花を一緒に見に行くのも良いかもしれません。日差しの強まる所もある見込みのため、日焼け止めや日傘などがあると安心です。一方で、南の海上に前線が停滞する沖縄は、くもりや雨となるでしょう。外出だけでなく、