◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節水戸１―４浦和（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）浦和は水戸に４―１と勝利し、田中達也暫定監督が就任後、無傷の４連勝となった。今季初先発でチームの２点目を奪ったＦＷ小森飛絢は「復帰してから初めて先発のチャンスをもらって、もっと結果を残したかった。もっとやらないといけない、と思いました」と肩の手術から復帰後、５試合で３点目となるゴールにも満足した様子はなかっ