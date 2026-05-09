◆パ・リーグ西武６―２楽天（９日・ベルーナドーム）西武は２点を追う６回に集中打を浴びせ逆転勝ち。平沢大河内野手が逆転３ランを放ち、３連勝に導いた。２番手の黒田将矢投手が６回途中から好救援し、プロ初勝利が舞い込んだ。０―２の６回。ネビンの適時二塁打で１点を返し、なおも無死一、三塁の好機で古謝のカットボールを完璧に捉え右翼席に運んだ。４月１９日の日本ハム戦（エスコン）以来、出場１６試合ぶりの２号