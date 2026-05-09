◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）オリックスが今季５度目の完封負けを喫し、初の５連勝を逃した。本拠地での日本ハム戦の連勝も７でストップ。二塁すら踏めず、岸田護監督は「高さを間違えないですね。コースもですけども。素晴らしいピッチングされたなという感じですね」と相手左腕・加藤貴に脱帽した。試合前時点での被打率は右打者の２割１分３厘に対し、左打者は３割３分９厘。「ちょっ