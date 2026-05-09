俳優で歌手の小泉今日子さん（60）が、現在開催しているツアーの終了をもって2026年内は休養期間に入ることを所属事務所の公式サイトで発表しました。公式サイトは「小泉今日子は『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と報告。続けて「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので