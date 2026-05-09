◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽東大２―１法大（９日・神宮）法大が東大に逆転負けし、初戦を落とした。先発の助川太志投手（４年＝茗渓学園）がリーグ戦自己最長となる６回まで無失点と好投したが、７回１死から５番・明石健捕手（４年＝渋谷教育幕張）に右越えの同点ソロを浴びて降板。代わった２番手の秋田康介投手（１年＝大分舞鶴）も踏ん張れず逆転を許した。打線は両チーム無得点の６回に６番・土肥憲将捕