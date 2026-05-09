◇パ・リーグ日本ハム3ー0オリックス（2026年5月9日京セラD）日本ハムは先発・加藤貴が首位オリックス打線を相手に二塁も踏ませぬ快投を披露。抜群の制球力で無四球に抑え、8回3安打無失点でリーグトップタイの4勝目を挙げた。加藤貴は2022年4月19日の楽天戦（楽天生命）以来4年ぶり、自身2度目の「マダックス」（100球未満の完封）も視界に捉えたが、9回90球で交代。柳川が9回を締めて7セーブ目を手にした。新庄監督