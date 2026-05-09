「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）広島が今季６度目の完封負けを喫し、今季ワーストを更新する借金「８」となった。中日が勝ったため、３２試合目で最下位に転落した。ヤクルトの先発・松本健に対し、二回は無死から坂倉、菊池の連続四球で好機をつくるも、平川が空振り三振、持丸が一ゴロ併殺に倒れた。その後は走者すら出せず、六回まで無安打。４点を追う七回に先頭の野間が中前打を放ち、ようやくチー