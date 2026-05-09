◇セ・リーグ広島0―4ヤクルト（2026年5月9日マツダ）広島は今季6度目の零敗で2連敗。この日、中日が巨人に勝利したため、25年4月3日以来の最下位転落となった。先発の岡本は、2回2死二、三塁から投手・松本健に真ん中に入った直球を左前へはじき返され、先制2点打を許すと、4回1死一塁では沢井に右中間席へ2ランを被弾。5回5安打4失点で2敗目を喫した。打線は相手先発・松本健の前に6回まで無安打に抑えられるなど、